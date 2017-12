Para defensor público, ex-assessor de Evo não pode ser detido O defensor público da Bolívia, Waldo Albarracín, disse na quinta-feira que a condição de refugiado político no país do peruano Wálter Chávez, ex-assessor do presidente Evo Morales, impede a aplicação da ordem de captura emitida pela Interpol em Lima. Uma cópia da ordem foi mostrada na quarta-feira à noite num canal de televisão de La Paz. Mas o governo boliviano ainda não confirmou seu recebimento. O inspetor geral da Polícia Nacional, Fernando Peláez, disse na quinta-feira que não tem conhecimento do suposto pedido de apreensão. O peruano, que chegou a Bolívia em 1992 e desde 1998 tem status de refugiado, é procurado pelas autoridades de seu país por sua suposta participação no grupo terrorista Movimento Revolucionário Túpac Amaru (MRTA). Chávez nega a ligação e afirma que é vítima de uma campanha de "calúnias". Por isso, pediu licença do cargo de assessor de comunicação da Presidência da Bolívia, que ocupava desde meados de 2006. Em comunicado divulgado na quinta-feira, o defensor público recomendou ao governo que "garanta os direitos fundamentais do cidadão Walter Chávez e evite qualquer detenção", dada a sua condição de refugiado. O vice-presidente boliviano, Álvaro García Linera, disse que o Executivo se compromete a amparar o peruano, como prevê a Convenção Internacional sobre o Estatuto do Refugiado, aprovada em 1951 pela Assembléia Geral da ONU. Numa entrevista à rádio Erbol, Chávez disse que a "sanha" de alguns meios de comunicação bolivianos "corresponde a um acerto de contas político", para prejudicar o presidente Morales. "Querem desprestigiar Morales dizendo que eu sou um terrorista", afirmou o peruano, criticando a "pressão midiática" dos setores "conservadores" da Bolívia e Peru.