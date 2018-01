Para deputado norte-irlandês, há grandes chances de um acordo com May

LONDRES - Há uma chance muito boa de a primeira-ministra britânica, Theresa May, fechar um acordo com o Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte (DUP) para fortalecer seu governo no Parlamento, disse um importante deputado do grupo nesta quinta-feira, 22.

Questionado sobre as chances de estabelecer um pacto até a próxima quinta-feira, o parlamentar Jeffrey Donaldson disse à rádio BBC: "Acho que é muito boa", acrescentando que "quanto antes melhor".

Após sua aposta fracassada em uma eleição antecipada no dia 8 de junho, na qual seu Partido Conservador perdeu a maioria política no Parlamento, May busca o apoio dos 10 deputados do DUP para formar uma coalizão e evitar a necessidade de uma segunda eleição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde o início das negociações há quase duas semanas, em meio ao turbilhão provocado pela inesperada perda da maioria do governo, as negociações têm seguido um curso incerto, com sinais conflitantes sobre a possibilidade de se chegar a um acordo.

Donaldson, que participa da liderança das conversas pelo lado do DUP, disse à emissora irlandesa RTE que as negociações tiveram avanços e espera que um acordo seja fechado antes de May enfrentar uma votação sobre seu plano de governo.

May, os conservadores e o DUP têm bastante a perder sem um pacto: a premiê pode deixar o cargo, os conservadores podem enfrentar mais um revés em novas eleições e o DUP perderia sua melhor chance em décadas de assegurar mais recursos para a Irlanda do Norte. / REUTERS