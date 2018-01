Para Dilma,pacto com Farc é feito histórico

A presidente afastada Dilma Rousseff usou ontem as redes sociais para comentar o acordo firmado entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

“É de se festejar o acordo de paz entre governo colombiano e as Farc alcançado ontem (quinta-feira), em Havana. O feito é histórico e está em sintonia com a vocação pacífica dos povos latino-americanos”, disse a petista. “Parabenizo as autoridades e o povo colombiano e reafirmo a amizade do povo brasileiro e o apoio ao acordo de paz”, completou.

O presidente em exercício, Michel Temer, ainda não se manifestou sobre o anúncio. Ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, Temer recebeu a carta credencial do embaixador da Colômbia, Alejandro Borda Rojas.

O acordo de cessar-fogo entre o governo colombiano e as Farc e a deposição de armas pela guerrilha foi assinado pelo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e o líder das Farc, Timoleón Jiménez, o “Timochenko”, em Havana - onde ocorreram as negociações de paz dos últimos quatro anos. No acordo também constam garantias de segurança e mecanismos para referendar o acordo final de paz, no principal passo para encerrar o conflito que dura meio século.

Sobre o cessar-fogo bilateral, o governo e as Farc decidiram elaborar um roteiro que contenha os compromissos mútuos para que em um prazo máximo de 180 dias, a partir da assinatura do acordo final de paz, tenha terminado o processo de abandono das armas. O acordo final, de acordo com o presidente colombiano, será assinado em Bogotá.