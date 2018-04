Para dissidência, violação ao direito de ir e vir segue em vigor "É preciso que as coisas mudem de lugar para que permaneçam onde estão." Com essa frase, escrita pelo italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa nos anos 50 no romance histórico O Leopardo, Elizardo Sánchez, dissidente do regime castrista que preside a Comissão Cubana de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional, resumiu ao Estado a opinião mais comum entre os opositores do governo de Havana sobre as alterações na Lei de Migração do país.