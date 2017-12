Para especialista americano, China pode invadir Taiwan O especialista americano Bernard Cole afirmou nesta quarta-feira em entrevista coletiva que Taiwan corre risco de ser invadida pela China, e recomendou a modernização dos equipamentos bélicos taiuaneses. Cole, professor do Instituto de Guerra Nacional, em Washington, participa de um fórum sobre segurança regional e defesa nacional, organizado pelo Ministério da Defesa de Taiwan. O analista militar já havia feito outra advertência em janeiro, quando afirmou temer que Taiwan esteja "perdendo sua superioridade aérea no estreito de Formosa" diante do rápido rearmamento chinês.