Para especialista, Bin Laden não será capturado vivo Osama bin Laden jamais será capturado com vida, afirmou Yossef Bodansky, autor do livro "Bin Laden, o homem que declarou guerra aos Estados Unidos", publicado em 1999. Atualmente, Bodansky é diretor do Centro de Terrorismo do Congresso dos EUA. "Os 120 membros da segurança pessoal de Bin Laden, que, liderados por seu filho Mohamed, o protegem há anos, fizeram um juramento: se o chefe estiver prestes a ser capturado, não terão dúvidas em matá-lo", afirmou Bodansky à revista semanal francesa Le Observateur. Bodansky, do qual se diz ter "excelentes fontes na CIA e no FBI", explicou que "são conhecidas 45 grutas e bunkers onde Bin Laden e seus amigos podem se esconder".