Para especialista, Hong Kong controlará Sars em 20 dias Em cerca de vinte dias, a Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars, ou pneumonia asiática) deverá estar controlada em Hong Kong, e em trinta dias, em Toronto e Cingapura. A previsão é do médico Eduardo Massad, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Segundo ele, os dados fornecidos pelos serviços de saúde desses locais são consistentes e permitem fazer essa previsão. Mas ele se abstém de fazer projeções para a China: as informações recebidas do país são caóticas. Massad afirma que as medidas tomadas para evitar a disseminação da doença, com o isolamento dos infectados, uso de máscaras e fechamento de locais de grande aglomeração de pessoas foram suficientes para mudar o curso da doença. Sem essas medidas preventivas, diz Massad, haveria hoje 320 mil infectados em Hong Kong, em vez de 1.820. No Canadá, 36.900, em vez de 150. O professor trabalha há 20 anos com modelos matemáticos de epidemias. A vacinação contra rubéola foi introduzida em 1992, pela Secretaria de Saúde do Estado, com base no modelo matemático desenvolvido pela equipe de Massad.