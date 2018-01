Para EUA, Al Qaeda está de olho na África Acuada e sem opções em outros lugares no mundo, a rede terrorista Al Qaeda, de Osama Bin Laden, pode estar de olho nos desertos e florestas da África para abrigar centros de treinamentos de militantes e planejar novos ataques, disse ontem um alto oficial das forças americanas na Europa. Entre as principais propostas dos Estados Unidos para combater a rede no continente, está o envio de unidades militares com cerca de 200 soldados para treinar os combatentes locais, além de uma ação conjunta para o patrulhamento e caça aos terroristas na região, se necessário. "Para algumas pessoas, é como drenar um pântano", disse o general da Força Aérea Charles Wald, vislumbrando um mapa da África em seu escritório em Stuttgart. "Precisamos drenar o pântano". Wald explica que alguns terroristas foram enviados ao Iraque a partir do norte da África e há indicações de que a Al Qaeda tenha se estabelecido na região nos últimos dois anos. Alguns altos funcionários ocidentais acreditam na existência de células da rede terrorista na Nigéria e na Mauritânia. "Eles estão lá com um propósito, seja atrás de armas ou de recrutas, ou qualquer outra coisa. Nós sabemos da presença deles", afirmou Wald. "Ela pode ser pequena, mas já é um mau indicador". De acordo com o general americano, a África é o local ideal para a instalação da rede de Bin Laden, com seus desertos remotos e florestas tropicias, além da centenária rota comercial árabe-africana pelo Saara. Isso para não mencionar o governos fracos e autoridades mal-remuneradas, facilmente corruptíveis. Além disso, o sistema de comunicação, quando existente, é lento. Os exércitos africanos são relativamente pequenos e mal-equipados, com sérias dificuldades na monitoração das vastas regiões que deveriam vigiar, completou Wald. O Comando Europeu cobre 93 países entre a Rússia e a Síria, além de todo o continente africano, com exceção do nordeste. Ele espera um aval de Washington para uma grande reconfiguração de forças na guerra contra o terrrorismo.