Para EUA, descoberta de ogivas é "preocupante" O governo dos EUA limitou-se a afirmar que a decoberta de 12 ogivas de mísseis - vazias - pelos inspetores da ONU no Iraque é "séria e problemática". A Casa Branca informou que espera pelo relatório completo da ONU para fazer novas observações sobre o assunto. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, afirmou ainda que a descoberta é significativa, uma vez que a matéria-prima pra explosivos encontrada só poderia ser utilizada para a confecção de armas químicas e biológicas. Ele informou que o material não estava apontado na lista de armamentos divulgada pelo Iraque em dezembro. Ainda de acordo com Fleischer, apesar da disparada dos preços do petróleo, que ontem atingiram maior valor em dois anos, o governo dos EUA não pretende fazer uso de suas reservas estratégicas do óleo. "Continuamos monitorando a situação", disse.