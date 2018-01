Para EUA, diálogo com Argentina está sendo "útil" Uma porta-voz do Departamento do Tesouro americano qualificou como "útil" a reunião realizada hoje em Washington entre o subsecretário do Tesouro para Assuntos Internacionais, John Taylor, e o secretário das Finanças da Argentina, Daniel Marx. "John Taylor teve uma boa reunião com Daniel Marx. Eles tiveram uma discussão e uma troca de informações úteis, em continuidade do encontro que tiveram em Buenos Aires", disse a porta-voz Michele Davis.