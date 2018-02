Para EUA, 'janela está se fechando' para a paz na Síria

WASHINGTON - A Casa Branca informou nesta quarta-feira, 18, que a "janela está se fechando" em busca de uma solução pacífica para a violência na Síria e que não tinha conhecimento do paradeiro do presidente sírio, Bashar Assad, após o ataque que matou três de seus principais aliados militares. "A janela está se fechando, precisamos agir de uma forma unificada para ajudar na transição que o povo sírio tanto merece", disse o porta-voz da Casa Branca Jay Carney em entrevista coletiva.

O ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel García-Margallo, está em Moscou acompanhando o rei da Espanha em sua visita oficial à Rússia e assegurou que o regime sírio se transformou em "uma ameaça para toda a região e a paz mundial".

O chanceler acrescentou que "é absolutamente urgente uma resolução das Nações Unidas com base no capítulo 7, concretamente o artigo 41", que contempla a aplicação de sanções internacionais à Síria.

Segundo o ministro, a medida é necessária "para acabar com a violência, para levar ajuda humanitária para dentro da Síria e para os refugiados, e para iniciar um processo de transição que deve ser democrático."

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre a crise, confirmaram a Casa Branca e a agência russa Interfax. Segundo a Casa Branca, os EUA estão trabalhando para convencer China e Rússia de que a história não está ao lado dos que estão alinhados com Assad. Os dois países têm bloqueado no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas as resoluções com sanções.

Com Efe e Reuters