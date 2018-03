Para ex-ministros, Blair exagerou ameaça de Saddam Uma comissão parlamentar que investiga a decisão da Grã-Bretanha de ir à guerra contra o Iraque iniciou seus trabalhos ouvindo dois ex-ministros do governo - e agora críticos do primeiro-ministro Tony Blair -, que acusaram altas autoridades de terem manipulado informações de espionagem sobre armas de destruição em massa, a fim de fortalecer a causa da guerra. O ex-líder da Câmara dos Comuns, Robin Cook, disse à comissão que o governo "usou a inteligência (informação produzida pelos serviços secretos) para justificar uma política que já havia sido decidida". Clare Short, a ex-secretária de Desenvolvimento Internacional, afirmou que Blair havia se "comprometido previamente" com o conflito meses antes de seu início, mesmo quando as Nações Unidas trabalhavam para resolver a crise pacificamente. "Acho que o primeiro-ministro havia dito ao presidente Bush, ´Estaremos com você´ ", avaliou Short. Cook e Short, que renunciaram a seus cargos em protesto contra a posição belicista de Blair, consideram que o governo exagerou a ameaça representada pelas supostas armas químicas, biológicas e nucleares de Saddam Hussein. Blair tem rejeitado pedidos de uma ampla investigação pública, mas duas comissões parlamentares estão estudando como a inteligência foi usada. O primeiro-ministro tem dito que não existe "uma gota de verdade" nas acusações de que o governo manipulou evidências.