Para fontes dos EUA, míssil atingiu avião russo Fontes do governo norte-americano acreditam que o avião russo que explodiu sobre o Mar Negro foi abatido por um míssil lançado por terroristas da península de Criméa, informou o site da CBS. Já o porta-voz da Autoridade dos Aeroportos de Israel, Gabi Ofir, disse que o vôo da Sibir Airlines, que partiu do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, deveria ir diretamente a seu destino - a cidade de Novosibirsk, na Sibéria - e que não sabe se o avião fez ou não escala na Bulgária. Pela manhã, autoridades do aeroporto disseram acreditar que o avião tenha pousado na Bulgária. Outra hipótese, conforme notícia divulgada pelas redes de TVs norte-americanas MSNBC e Fox, é de que o avião pode ter sido atingido por um míssil terra-ar disparado durante um exercício de treinamento ucraniano.