Para França, extradição de Noriega antes de fim da pena é improvável

PARIS - O governo francês afirmou nesta segunda-feira, 18, que são pequenas as possibilidades de que o ex-ditador panamenho Manuel Antonio Noriega seja extraditado ao Panamá antes de terminar de cumprir sua condenação, em 2013.

O Ministério de Assuntos Exteriores reiterou que o ex-general deve cumprir sua pena na França. Um porta-voz do Ministério explicou que a extradição de Noriega depende de um acordo com os Estados Unidos, já que o país foi responsável por levar o ex-ditador a Paris, em abril de 2010, após passar 20 anos em uma prisão em Miami, condenado por tráfico de drogas.

"Ao contrário de afirmações locais, o acordo ainda não foi recebido", disse o porta-voz. Segundo o Ministério, a multiplicação dos pedidos de extradição atrasa ainda mais o processo, uma vez que abre novos procedimentos. "Noriega deve cumprir sua pena na França, as possibilidades de sua entrega ao Panamá antes do final de sua pena em 2013 são limitadas", concluiu o representantes francês.

Condenação

Em julho do ano passado, Noriega foi condenado na França por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas nos anos 1980. No Panamá, o ex-general é acusado de corrupção e foi condenado a 15 e 20 anos de prisão por responsabilidade no assassinato de seu opositor Hugo Spadafora e do militar Moisés Giroldi, respectivamente.

O Panamá apresentou seu primeiro pedido de extradição ao governo francês em junho do ano passado. Após cumprir pena nos Estados Unidos, Noriega foi levado à França. O ex-ditador concordou em ser extraditado.

A AFP afirmou que o advogado panamenho de Noriega, Julio Berrios, indicou que seu cliente deve ser extraditado ao Panamá em novembro deste ano. O governo francês não confirma a informação.

