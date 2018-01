Para França, Iraque deve controlar segurança e petróleo O presidente da França, Jacques Chirac, afirmou que a nova resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre o Iraque precisa garantir que os iraquianos terão controle sobre a segurança e sobre o petróleo do país. Em visita à Guatemala antes de seguir para a cúpula América Latina/União Européia em Guadalajara (México), Chirac disse que o projeto de resolução apresentado por EUA e Reino Unido precisa de "melhorias sérias" que garantam a soberania do Iraque depois de 30 de junho. "O essencial é oferecer uma perspectiva autêntica de que eles vão recuperar a soberania econômica, em segurança, em diplomacia e sobre os recursos naturais", disse o presidente francês. Ele especificou que isso incluiria dar ao governo provisório iraquiano o poder de decidir quando as tropas estrangeiras no país atuariam.