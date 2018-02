Para governo brasileiro, massacre na Síria é inaceitável O uso de armamento pesado contra civis, conforme as suspeitas que recaem sobre o regime comandado por Bashar Al Assad, tornou a violência no País ainda mais "condenável e inaceitável", nas palavras do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Tovar Nunes. A dura nota divulgada no fim da semana pelo Itamaraty representa um aumento na preocupação do governo com os desdobramentos da crise que engolfa a Síria desde março do ano passado.