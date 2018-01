Para Grécia, só ONU pode evitar fúria árabe e terrorismo O primeiro-ministro da Grécia, Costas Simitis, afirmou que a Organização das Nações Unidas (ONU) precisa de uma posição de destaque na reconstrução do Iraque, pois um eventual domínio norte-americano ou britânico no pós-guerra poderia enfurecer as nações árabes e serviria para incentivar o terrorismo. A Grécia ocupa atualmente a presidência rotativa da União Européia (UE) e as palavras de Simitis refletem a provável posição a ser adotada pela entidade durante uma reunião de chanceleres prevista para amanhã, em Bruxelas, com o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell. "A ONU deve ter uma presença decisiva no Iraque no período posterior à guerra. O gerenciamento das questões neste período pelas partes beligerantes causará novos confrontos e crises. O papel de dominação por parte dos beligerantes descarta a cooperação necessária do mundo árabe para superar as chagas da guerra", disse Simitis à bancada socialista do Parlamento Europeu, reunida em Atenas. Powell terá reuniões com chanceleres dos países da UE e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Ele se reunirá também com o ministro russo das Relações Exteriores, Igor Ivanov. A delegação da UE será liderada pelo chanceler grego, George Papandreou. "Nós nos comprometemos, comunitariamente, em apoiar o desempenho de um papel central pela ONU. Nós discutiremos o tema com Colin Powell", disse Papandreou. Veja o especial :