Para inspetor da ONU, EUA têm mais chance de achar armas O chefe dos inspetores de armas químicas e biológicas da ONU, Hans Blix, disse acreditar que as forças lideradas pelos Estados Unidos têm melhores chances de encontrar armas de destruição em massa supostamente escondidas no Iraque, mas voltou a oferecer a ajuda de sua equipe nas operações de buscas, segundo uma entrevista publicada hoje. "Não encontramos nada suspeito, assim como as forças americanas nada encontraram", disse Hans Blix, em entrevista publicada na versão online da revista alemã Stern. "Mas eles têm uma vantagem: podem conversar com as pessoas. E essas pessoas não têm mais por que temer a polícia secreta. Isso aumenta consideravelmente suas chances de encontrarem alguma coisa." Ao falar sobre a pressão americana para levantar as sanções contra o Iraque, Blix lembrou que a resolução da ONU exige que os inspetores de armas se certifiquem que o Iraque não mais possui armas de destruição em massa antes da anulação das punições. "Não é possível fazer isso atualmente", comentou. Blix voltou a declarar-se cético com relação às tentativas de serviços secretos dos Estados Unidos e outras nações ocidentais de mostrar que o Iraque possuía armas proibidas, e criticou abertamente a abordagem do governo americano com relação à política externa. "Para os Estados Unidos de hoje, a política de contenção pertence ao passado", analisou. "Essa decisão vem custando muitas vidas humanas".