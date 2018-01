Para inteligência alemã, Bin Laden está vivo e ativo Osama bin Laden deve estar vivo e sua rede Al-Qaeda longe de ter sido desmantelada, mas capaz de planejar e perpetrar atentados terroristas, informaram hoje oficiais de segurança alemães. De acordo com o diretor da divisão antiterrorismo do serviço de inteligência alemão (BND), Hans Beth, a comunicação entre membros da rede internacional do terror foi novamente reativada e a maioria do membros da Al-Qaeda continuam ativos, apesar da guerra no Afeganistão liderada pelos Estados Unidos. "Acreditamos que o próprio Bin Laden e vários de seus comparsas ainda estão por aí para dar impulso aos ataques", disse Mountain durante uma conferência de oficiais de polícia europeus, realizada hoje em Bonn, Alemanha. Ecoando recentes alertas dos EUA, Beth insistiu que tais ataques podem ocorrer a qualquer momento. No entanto, nenhum alerta específico fora emitido ao final da conferência.