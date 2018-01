Para Irã, relatório da AIEA mostra necessidade de retomar diálogo O relatório do diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohamed ElBaradei, mostra a necessidade de retomar o diálogo, disse nesta sexta-feira o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Hamid-Reza Asefi. ElBaradei afirma em seu relatório, enviado ontem ao Conselho de Segurança da ONU, que "o Irã não suspendeu suas atividades relacionadas com o enriquecimento de urânio". O texto acrescenta que Teerã "não respondeu a assuntos pendentes há muito tempo e também não ofereceu a transparência necessária para eliminar as incertezas relacionadas a algumas de suas atividades". No entanto, segundo a rádio pública iraniana Asefi ressaltou que o relatório é "mais uma prova da ampla colaboração do Irã com a AIEA" e insistiu que "parte considerável do relatório mostra a ampla colaboração do Irã com o órgão e seus inspetores". Além disso, o porta-voz disse que o relatório "esclarece de forma positiva que o Irã está cumprindo as suas obrigações com as normas internacionais e o tratado de não-proliferação". "Quanto aos poucos assuntos pendentes, como temos dito em repetidas ocasiões, o Irã está disposto a continuar o caminho da colaboração e o dialogo" com a AIEA, acrescentou. Ele declarou que "apesar das pressões dos Estados Unidos e de alguns círculos, o relatório demonstra que é preciso evitar qualquer gesto apressado, ilegal e com fins políticos". Asefi insistiu na natureza pacífica de suas atividades nucleares, que descreveu como "transparentes, públicas e sem ambigüidades". O presidente iraniano, o ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, acusou hoje "os inimigos" do Irã de tentar privar seu país "do conhecimento nuclear". Nesta quinta-feira, 31 de agosto, terminou o prazo dado pelo Conselho de Segurança da ONU ao Irã para que suspendesse suas atividades de enriquecimento de urânio.