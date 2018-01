Para Israel, Bin Laden ajuda palestinos Os palestinos estão pedindo o auxílio do magnata saudita Osama bin Laden para os ataques contra Israel, acusaram especialistas israelenses nesta segunda-feira. Em entrevista coletiva, os especialistas disseram que alguns palestinos compõem o grupo Al Qaida, de Bin Laden. Ele é acusado de manter diversos campos de treinamento no Afeganistão. Bin Laden, número um da lista norte-americana de mais procurados por suspeita de terrorismo, já foi filmado dizendo a militantes islâmicos que apóiem "seus irmãos da Palestina", disse Yoram Schweitzer, do Instituto de Política Internacional de Contraterrorismo.