Para Israel, condições do plano saudita são inaceitáveis O secretário do gabinete israelense, Gideon Saar, disse que a proposta de paz da Arábia Saudita, que pede que Israel se retire para suas fronteiras de 1967, é uma condição prévia inaceitável para o Estado judeu, embora o gabinete não tenha adotado nenhuma decisão formal na reunião semanal deeste domingo. O primeiro-ministro Ariel Sharon, sem comentar a proposta, disse apenas que gostaria de obter mais detalhes. O plano, proposto no mês passado pelo príncipe-herdeiro saudita Abdullah, durante entrevista a um jornal norte-americano prevê relações plenas, políticas, econômicas e culturais, entre os países árabes e Israel em troca da retirada do Estado judeu de todas as terras árabes ocupadas na Guerra dos Seis Dias, travada em 1967. No passado, Sharon descartou repetidas vezes um retorno às fronteiras de 1967, embora não tenha rejeitado formalmente o plano saudita. Depois da reunião de gabinete, Saar disse aos repórteres que a proposta saudita a respeito da retirada às linhas anteriores à guerra era inacietável como ponto de partida para as negociações. "Em príncípio, não podereemos aceitar algo ditado antes das negociações", disse ele. "A fronteira em toda a área será determinada apenas por meio de negociação." O ministro das Relações Exteriores, Shimon Peres, e o ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, ambos do Partido Trabalhista, de centro-esquerda, disseram que o plano saudita tem elementos positivos e deveria ser explorado. Mas os membros de linha dura da coalizão de Sharon descartaram o plano. O governo israelense não indicou quando - ou se - adotará uma posição formal a respeito da proposta saudita.