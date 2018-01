Para jovens dos EUA, é mais fácil obter maconha que cerveja Poucos adolescentes americanos dizem ter provado maconha, mas, ao mesmo tempo, afirmam que é mais fácil comprá-la do que cigarros de tabaco ou cerveja, segundo uma pesquisa feita pelo Centro Nacional sobre Dependência e Abuso de Substâncias. De acordo com levantamento, que entrevistou 1.000 adolescentes, mais de um terço disse que poderia comprar maconha em poucas horas, enquanto que 27% do total afirmou que poderia encontrar a droga em menos de uma hora. Pela primeira vez desde que o estudo começou, em 1996, a maconha superou o cigarro e a cerveja como substância mais fácil de se adquirir entre os adolescentes. Nesta pesquisa, 34% dos entrevistados disseram que, entre os três produtos, a erva é o mais fácil de se comprar, comparado com 31% que afirmaram cigarro e 14%, cerveja. No geral, no entanto, 75% disseram nunca ter fumado maconha.