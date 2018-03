Para Lew, ações da Receita Federal foram 'ultrajantes'

Lew disse que soube da investigação sobre a conduta dos funcionários da IRS no escritório de Cincinnati durante uma reunião de rotina com o inspetor-geral do órgão, em março, mas não obteve detalhes sobre o assunto. Questionado sobre o que teria feito, ele explicou que preferiu esperar o relatório final. "A prática no Tesouro é que, quando somos notificados de uma investigação do inspetor-geral, você deixa eles fazerem o trabalho, sem atrapalhar", comentou.

O senador republicano Mike Crapo disse que "essas ações nunca deveriam ser toleradas", enquanto seu colega de partido Bob Corker tentou colocar a culpa no presidente Barack Obama, acusando-o de demonizar grupos conservadores. As informações são da Dow Jones.