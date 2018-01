Para líder das Farc, mundo perde ‘um dos grandes homens da América e do mundo’

BOGOTÁ - O chefe máximo das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Rodrigo Londoño Echeverri, conhecido como “Timochenko”, se despediu neste sábado, 26, do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, e afirmou que sua memória merece glória eterna.

“Um dos grandes homens da América e do mundo partiu. Glória eterna a sua memória!”, escreveu Timochenko em sua conta no Twitter.

O chefe da equipe das Farc que participa dos diálogos de paz com o governo colombiano, Luciano Marín Arango, conhecido como Ivan Márquez, disse que, com a morte de Fidel, o mundo perde o "revolucionário mais admirável do século XX".

"No firmamento, deixou sua esteira de humanidade", disse Márquez em sua conta no Twitter, pela qual manifestou seu pesar pela morte do líder cubano e seu agradecimento pelo apoio ao processo de paz na Colômbia.

A partido uno de los grandes hombres de America y el mundo. Gloria eterna a su memoria! !Viva Fidel, Carajo!!! — Timoleón Jiménez (@Timochenko_FARC) November 26, 2016

"Obrigado, Fidel, por seu imenso amor pela Colômbia. Que o Acordo de Paz de Havana seja nossa homenagem póstuma", acrescentou Márquez, que é membro do Secretariado das Farc.

Gracias Fidel por su inmenso amor por Colombia. Que el Acuerdo de Paz de La Habana sea nuestro postrer homenaje. pic.twitter.com/Szgyyc0tDV — Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) November 26, 2016

Fidel Castro morreu aos 90 anos às 22h29 locais de sexta-feira (1h29 de sábado em Brasília), segundo seu irmão, o presidente Raúl Castro, que fez um pronunciamento na rede de televisão estatal. O corpo do líder será cremado, de acordo com sua "vontade expressa", explicou Raúl. / EFE