Para Liga Árabe, voto do Likud é "muito perigoso" Amr Moussa, secretário-geral da Liga Árabe, considerou o voto do Likud contra a criação de um Estado palestino como "muito perigoso"."É uma decisão que mostra o quadro político de referência do governo israelense dirigido por Ariel Sharon", declarou. Segundo Moussa, esse voto torna inútil e desnecessário qualquer encontro de dirigentes árabes com Sharon em relação à possível realização de uma conferência internacional sobre a paz. Já Ahmed Maher, chanceler egípcio, definiu a decisão do Likud como "insignificante, porque o povo palestino criará seu Estado independente e porque a legitimidade internacional, assim como o mundo inteiro, sustenta o direito do povo palestino de ter um Estado independente". Quanto à posição de Benyamin Netanyahu, segundo o qual "não haverá um Estado palestino nem hoje nem amanhã", Maher foi irônico e disse se tratar de "blá, blá, blá". Para Amr Moussa, "se Sharon tem o desejo de negociar com os árabes, ele deve denunciar clara e francamente esta decisão do Likud e também deve assumir uma atitude de clara rejeição a todas as agressões ao povo palestino como condição preliminar a qualquer diálogo com o lado árabe".