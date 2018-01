Para Lula, América Latina avança com eleição de Morales O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou o seu programa semanal Café com o Presidente, no domingo à noite, direto da Bolívia e elogiou a eleição e posse do novo presidente da Bolívia. "O Evo Morales sabe da importância do Brasil, da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, da relação com a Bolívia e todos nós estamos interessados em contribuir, em ajudar para que a experiência da eleição do Morales seja rica e que tenha êxito, e a Bolívia deixe de ter conflitos e passe a consolidar o seu processo democrático", disse. Lula contou que é amigo de Morales há muito tempo e ambos têm uma relação histórica e por este motivo, está feliz. "Feliz porque a América Latina está dando uma demonstração de avanço. As pessoas mais progressistas estão sendo eleitas em todos os países", disse Lula. Para o presidente brasileiro, a eleição de Morales mostra, pela primeira vez, a possibilidade de os países da América Latina deixarem de ser tratados apenas como países pobres ou países de Terceiro Mundo e começarem a entrar no rol dos países desenvolvidos. "Para isso, é preciso ter governantes sérios, comprometidos com a maioria do povo. Gostei da posse, estou cansado. É importante dizer para os nossos ouvintes que estamos gravando esse programa às 11 horas da noite. Acabei de chegar no Brasil". Lula falou também no programa de rádio de hoje sobre a ponte que inaugurou no Acre: "Nós inauguramos a ponte entre Assis Brasil, no Brasil, e Iñapari, no Peru. Uma ponte de 240 metros de comprimento, a primeira construída ligando o Brasil ao Peru, fazendo parte do nosso processo de integração da América do Sul. O que me deu mais prazer foi que depois de inaugurarmos a ponte, dois caminhões de uma empresa de Araçatuba já estavam carregados para levar produtos brasileiros para o Peru", contou.