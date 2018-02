Para Lula, Irã não pode ficar 'encurralado e isolado'

Nós queremos construir a possibilidade de ter a paz no mundo e a paz no mundo não significa isolamento de ninguém", disse o presidente brasileiro, acrescentando que "se queremos paz no mundo não podemos deixar ninguém isolado".

Ele comparou as críticas à época que promoveu reuniões de países do Oriente Médio com a América do Sul. "Houve um escândalo. Disseram que nós estávamos fazendo um encontro contra Israel.", afirmou. "Agora que vou ao Irã está virando um escândalo. Vou ao Irã fazer o que? Vou ao Irã negociar com o Irã, vender coisas do Brasil para o Irã e comprar coisas do Irã para o Brasil", justificou o presidente, que visitará o país em maio.