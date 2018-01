Para McCaffrey, Cuba não ameaça os EUA Um general norte-americano da reserva revelou ter conversado durante 12 horas com Fidel Castro, encorajando-o a libertar 250 prisioneiros políticos que estão em prisões cubanas, num esforço para incentivar o diálogo com os Estados Unidos. Por ocasião de uma visita a Cuba, juntamente com o Centro de Informações sobre Defesa, o general Barry McCaffrey - atualmente professor universitário - disse numa entrevista à imprensa que Cuba não representa um risco militar para os Estados Unidos. "Eles não representam nenhuma ameaça para os Estados Unidos", afirmou. O general disse ainda que, durante reuniões realizadas no sábado com autoridades cubanas, declarou que os Estados Unidos também não representam um risco militar para Cuba. Revelou ter-se encontrado também com o general Raúl Castro, irmão mais novo de Fidel e ministro da Defesa. McCaffrey disse que apóia uma cooperação maior entre Estados Unidos e Cuba em diversas áreas, como a proibição das drogas e a luta contra o terrorismo. "Não vejo absolutamente nenhuma prova de que os cubanos estejam facilitando de alguma forma o tráfico de drogas", afirmou o ex-diretor de política sobre entorpecentes da Casa Branca. "Na verdade, vejo boas provas do contrário. Acredito firmemente que Cuba é uma ilha de resistência ao tráfico de drogas." No passado, alguns grupos de exilados cubanos e membros conservadores do Congresso acusaram a ilha comunista de envolvimento no tráfico de entorpecentes. McCaffrey disse que também não acredita que Cuba seja uma ameaça terrorista para os Estados Unidos, como insistem em afirmar alguns exilados cubanos. "Não acredito que eles estejam abrigando organizações terroristas", disse o general.