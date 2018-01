Para ministro saudita, judeus seriam responsáveis por 11 de setembro O ministro do Interior da Arábia Saudita, príncipe Nayef, teria dito que os judeus são os responsáveis pelos ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, pois foram eles que se beneficiaram das críticas contra os muçulmanos e o mundo árabe. O ministro teria feito estes comentários ao jornal kuwaitiano, redigido em árabe, Assyasah. Em sua última edição, o semanário Ain al-Yaqeen, dedicado a temas sauditas, divulgou em sua página na Internet a entrevista do Assyasah traduziad para o inglês. "Sabemos que os judeus manipularam os incidentes de 11 de setembro para colocar a opinião pública americana contra árabes e muçulmanos", disse. "Ainda estamos nos perguntando quem se beneficiou dos ataques. Creio que eles foram os protagonistas." O porta-voz de Nayef, Saud al-Musaibeeh, não respondeu a repetidas solicitações para confirmar se o ministro saudita realmente fez essas declarações, com precisão.