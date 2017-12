Para ministro saudita, palestinos devem escolher seu próprio líder O ministro do Exterior saudita, Saud al-Faisal, afirmou hoje que somente o povo palestino pode escolher seu líder, e quem quer que seja eleito deve ser aceito pela comunidade internacional. Primeira autoridade da Arábia Saudita a comentar o discurso proferido por Bush na última segunda-feira, Al Faisal manifestou apoio à sugestão do presidente norte-americano para que os palestinos mudem sua liderança. O ministro disse que seu país irá buscar esclarecimentos dos EUA sobre a implementação de alguns pontos da iniciativa de Bush. O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, afirmou que os árabes vêem positivamente a declaração de Bush, mas também querem esclarecimentos. "Não rejeitamos o plano, por vermos nele pontos positivos. Outros exigem mais conversações com os EUA", disse Moussa. Entre os aspectos a serem avaliados estão o calendário para o estabelecimento do estado palestino, seu status nas Nações Unidas e como tal entidade será acomodada no acordo final israelense-palestino. Moussa pediu a Washington para esclarecer "imediatamente" sua posição em relação a Yasser Arafat e afirmou que os palestinos devem ter liberdade para escolher o líder que quiserem. O ministro do Exterior egípcio, Ahmed Maher, disse que o discurso de Bush levantou a questão sobre quando Israel começará a implementar o que lhe é cobrado. "Como as reformas palestinas podem ser realizadas enquanto continuar a ocupação israelense dos territórios, ou com a manutenção de construções nos assentamentos?" questionou. "Se esperamos que os palestinos construam um sistema democrático, então é preciso oferecer circunstâncias adequadas", disse Maher. Em Jeddah, o príncipe informou que o governo saudita recebeu um sumário do discurso de Bush duas horas antes de ele ser proferido. Washington conta com alguns Estados árabes, particularmente a Arábia Saudita, Egito e Jordânia, para ajudarem a conquistar apoio para seu plano de paz na região. Alguns jornais árabes criticaram o discurso de Bush. "O pedido de Bush por uma mudança na liderança palestina é uma tentativa americana para acbar com a intifada (levante) e destruir a infra-estrutura palestina", disse o Babil, jornal de propriedade de Udai Hussein, o filho mais velho do presidente iraquiano, Saddam Hussein, em um editorial de primeira página, nesta quarta-feira.