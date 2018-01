Para mundo árabe, queda rápida de Saddam foi conspiração Com os árabes recebendo com certo desconforto a surpreendente queda de Bagdá, ganhavam forças as teorias conspiratórias sobre como Saddam Hussein desapareceu e suas forças de segurança se renderam com tão pouca luta. O porta-voz do Parlamento da Líbia, Nabih Berri, foi o primeiro a aventar publicamente os rumores de que um acordo secreto teria sido alinhavado para tirar Saddam do Iraque e evitar um banho de sangue. Com os tanques norte-americanos transitando sem dificuldades em Bagdá, Berri sugeriu que Saddam foi levado para o refúgio na embaixada russa, o que levou a Rússia a desmentir imediatamente a informação. "Antes de mais nada, deve-se saber que o embaixador retornou a Bagdá e que a conselheira da segurança nacional dos EUA, Condoleezza Rice, esteve em Moscou. Será que Saddam não está na embaixada?", teria dito Berrri à agência nacional de notícias da Líbia. A teoria de conspiração não é a primeira que circula na imprensa árabe, que tenta justificar aos telespectadores a recepção jubilosa dada pelos iraquianos às tropas lideradas pelos EUA. A rendição de Bagdá foi considerada humilhante no mundo árabe. O respeitado jornal Al-Hayat, com sede em Londres, publicou um banner em sua primeira página no qual se lê "acordo". "Iraquianos bem-informados afirmaram que a ausência de uma participação efetiva das guardas republicanas nas últimas três semanas pode ser atribuída a contatos entre os "aliados" (norte-americanos e britânicos) e líderes de algumas dessas unidades, nos quais se comprometeram a não atacá-los", informa matéria do jornal. "O que reforça essa visão é o desaparecimento de um grande número de forças iraquianas", completa. Comentaristas do canal transmitido por satélite Al-Arabiya falavam com supresa e desgosto sobre um acordo, enquanto viam cenas dos marines norte-americanos e de civis iraquianos derrubarem uma estátua de Saddam no centro de Bagdá. "Ou Saddam é um agente ou isto tudo foi uma novela", comentou Mohammad Ateyeh, servidor público na Jordânia. "Por que Saddam não resistiu e deixou os norte-americanos passarem sobre pontes? Por que não usou seus mísseis? Esse homem traiu a nação árabe", avaliou. Outra teoria que circulou na imprensa de língua árabe é que a invasão de Bagdá foi antecipada para se retirar das primeiras páginas dos jornais de todo o mundo a tragédia dos jornalistas atingidos por disparos de um tanque norte-americanos no Hotel Palestine e no prédio da Al Jazira. Nos ataques morreram cinco jornalistas. Veja o especial :