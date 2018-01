Para o FBI, blecaute foi "evento natural", diz fonte Uma alta autoridade policial, falando sob a condição de anonimato, disse que o FBI já determinou que o blecaute que atingiu o leste dos Estados Unidos e parte do Canadá foi uma ?ocorrência natural?, diagnóstico que teria sido endossado pelo Departamento de Segurança Interna. A queda de energia levou ao fechamento de usinas nucleares em Ohio e Nova York e interrompeu viagens de metrô, prendendo os passageiros em meio a um calor de 32ºC. As autoridades acreditam que o problema teve início na região das Cataratas do Niágara e, por razões ainda desconhecidas, num efeito cascata se espalhou pelo Estado de Nova York, chegando até New Jersey, ao sul, e até Ohio, a oeste. No Canadá, Ontário e Toronto foram afetadas, assim como a capital, Ottawa. A província de Quebec e Montreal aparentemente não sofreram com o corte de energia. Em Nova York, filas se formaram nos telefones públicos, já que as centrais celulares deixaram de funcionar. O porta-voz da estatal Autoridade de Energia de Nova York, Mike Saltzman, disse que as duas principais hidrelétricas da companhia, incluindo Niagara Falls e St. Lawrence-FDR, continuam a operar.