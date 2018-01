Para o FBI, carregar um almanaque é atitude suspeita O FBI alertou as forças policiais dos Estados Unidos para que tomem cuidado com pessoas que carregam almanaques, avisando que os populares livros de consulta, que informam desde o significado das siglas às estatísticas esportivas e tendências do clima, podem ser usados no planejamento de ações terroristas. Em boletim enviado na véspera de Natal para cerca de 18.000 organizações policiais, o FBI diz que terroristas podem usar almanaques ?para ajudar na escolha de alvos e no planejamento pré-operacional?. A polícia federal americana pede que os policiais estejam atentos durante buscas, bloqueios rodoviários e outros procedimentos para qualquer um que esteja carregando um almanaque, principalmente se o livro contiver anotações ?suspeitas?. O FBI repara que os almanaques podem ter uso inocente, ?recreativo ou comercial?, mas que quando a presença do livro estiver associada a comportamento suspeito ela pode ?apontar possível planejamento terrorista?.