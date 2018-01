Para ONU, Aristide renunciou ao governo do Haiti Apesar das acusações do presidente deposto do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, de que tenha sido forçado a deixar o país pelo governo americano, a ONU considera que o ex-líder tenha renunciado. "Para nós está muito claro: ele (Aristide) renunciou", afirmou a porta-voz das Nações Unidas em Genebra, Marie Heuzé. Hoje, Aristide afirmou à rede de televisão CNN que teria sido vítima de um "seqüestro moderno" por parte dos americanos e que foi obrigado a deixar seu país. Para a ONU, o importante neste momento é estabelecer uma estratégia para atender a população do Haiti, uma das mais carentes em todo o mundo. Com a saída de Aristide, as Nações Unidas acreditam que a comunidade internacional poderá optar por um modelo de reconstrução do país equivalente ao que foi aplicado à Namíbia em 1989. O processo incluirá não apenas garantir a paz ou assistência humanitária a um país com 1,3 milhão de pessoas em condições vulneráveis, mas também a realização de eleições, treinar a polícia e incentivar a liberdade de imprensa. "Temos que reconstruir um estado", afirmou a porta-voz da ONU.