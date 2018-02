Para ONU, democracia está perdendo terreno A onda de construção de democracia que varreu o mundo nas duas décadas anteriores recuou, com alguns países caindo na esfera do autoritarismo e de conflitos políticos, de acordo com um informe das Nações Unidas que acaba de ser divulgado. O relatório do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, "Aprofundando a democracia em um mundo fragmentado", aponta que o mundo está mais democrático - em relação ao fato de 140 países terem eleições multipartidárias - do que nunca antes na história, mas que apenas 82 dos 200 países investigados podem ser considerados uma democracia plena. O relatório considerou "grotesco" o nível de desigualdade existente, com a renda dos países mais ricos (5% do total), sendo 114 vezes mais alta do que a dos 5% mais pobres. "Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos EUA lançaram uma nova luz sobre essas divisões, fazendo as alianças militares estratégicas retornarem ao centro das atividades políticas e provocando acalorados debates sobre os riscos que o respeito aos direitos humanos acarretam para a segurança nacional", disse o informe. Em todo o mundo, existe um sentimento crescente de que a democracia não incentivou o desenvolvimento em termos de mais empregos, mais escolas, mais assistência à saúde para as massas", acrescentou Sakiko Fukuda-Parr, redator-chefe do relatório. Fukuda-Parr disse que os políticos usaram as dificuldades da transição para justificar o autoritarismo à custa dos direitos humanos. Dos 81 países que adotaram a democracia nas duas últimas décadas do século 20, apenas 47 podem ser considerados democracias plenas, segundo o relatório. "Muitos outros não parecem estar em transição ou retornaram ao autoritarismo ou ao conflito, como é o caso da República Democrática do Congo e de Serra Leoa", indicou. "Mianmar e Paquistão retornaram ao governo militar. Estados em desagregação, como Afeganistão e Somália, tornaram-se terrenos férteis para o extremismo e conflitos violentos". A tendência parece mais forte na região sub-saariana da África, com a intervenção de Exércitos nacionais em assuntos políticos com ocorrências em um de cada quatro países desde 1989. O aprofundamento da democracia em todo o mundo seria vital na batalha contra a injustiça social e no fortalecimento das defesas contra o terrorismo, acrescentou o relatório, segundo o qual pesquisas recentes comprovam que democracias estáveis são menos propensas aos conflitos civis do que os regimes não-democráticos, e mesmo países que adotaram só recentemente a democracia se tornaram menos vulneráveis a rebeliões. "O desejo de estabilidade muitas vezes leva à noção de que regimes não-democráticos favorecem a ordem pública e um desenvolvimento mais rápido", disse Fukuda-Parr. Ele ressalta, no entato, que pesquisas históricas e acadêmicas não fornecem evidências de que os regimes autoritários são melhores em promover o progresso social e econômico". Referindo-se aos argumentos de países como Malásia, Paquistão, Colômbia e Casaquistão de que a paz e a prosperidade econômica estão em primeiro lugar, o relatório disse que os caminhos não-violentos para resolver conflitos em uma democracia dão mais oportunidade de participação à oposição. O relatório também indicou que países democráticos quase nunca vão à guerra uns contra os outros. Além disso, as 38 operações de paz estabelecidas desde 1990, em comparação com 16 ocorridas entre 1946 e 1989, são um reflexo de que a construção da paz global está comprometida, sugeriu o relatório.