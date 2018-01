Para ONU, prisão de Saddam é oportunidade para paz A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que a captura do ex-presidente iraquiano, Saddam Hussein "oferece uma oportunidade para dar novo ímpeto à busca por paz e estabilidade no Iraque". Em uma nova divulgada em Genebra e Nova York, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, defendeu ainda que o processo de pacificação do país seja "transparente". Annan aproveitou o momento, qualificado de "importante", para mandar um recado velado à Washington. Para ele, o processo de reconstrução do Iraque também precisa ser "inclusivo". Segundo especialistas, as palavras se referem à decisão da Casa Branca de limitar a construção do Iraque apenas aos governos que tenham colaborado com os Estados Unidos nas ações militares. Na nota, o secretário-geral ainda chama Saddam Hussein de "epítome do ex-regime" no Iraque e reiterou que a ONU está pronta para fazer "o que for possível para ajudar os iraquianos". Mas lembrou que apenas poderá tomar medidas se procurado e se as "circunstâncias permitirem". »veja a galeria de imagens