Para os EUA, política espanhola sobre Iraque está indefinida Depois dos atentados à bomba contra Madri e da derrota do conservador Partido Popular nas urnas ontem, o porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan, reiterou que a política da Espanha com relação ao Iraque ainda não foi definida. A vitória do Partido Socialista é amplamente vista como uma derrota para o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. O ex-primeiro ministro espanhol, José María Aznar, do Partido Popular, foi um aliado fiel dos EUA e esperava transmitir o cargo a seu sucessor. Após as eleições, José Luís Rodriguez Zapatero prometeu retirar as tropas espanholas do Iraque antes da entrega do poder a um governo iraquiano interino, em 30 de junho. McClellan, entretanto, indicou que, durante uma ligação telefônica a Zapatero, Bush não falou sobre o Iraque. O presidente dos EUA teria parabenizado Zapatero pela vitória e "reiterou sua solidariedade para com o povo espanhol", segundo o porta-voz. "Os dois líderes disseram que estão ansiosos para trabalhar juntos no combate ao terrorismo", disse McClellan. Sobre os comentários feitos em público por Zapatero, de que a invasão do Iraque foi um erro, McClellan disse que uma série de comentários foi feita por autoridades espanholas sobre o Iraque. Questionado sobre se os ataques objetivavam influenciar as eleições, McClellan desconversou. "Eu acredito que haverá um monte de análises políticas sobre a eleição", disse McClellan.