Para os EUA, Saddam está ativo e coordena resistência Tropas americanas cercaram hoje com arame farpado o vilarejo onde nasceu Saddam Hussein, Uja, e instalaram postos de controle. A população agora terá de usar um cartão de identificação para entrar ou deixar a vila, que fica a 150 quilômetros da capital Bagdá. Conforme noticiado hoje pelo New York Times, o comando das forças americanas acredita que Saddam está coordenando a resistência iraquiana, que nesta sexta-feira teve novos desdobramentos. No subúrbio de Bagdá, soldados e policiais enfrentaram manifestantes. Dois soldados ficaram feridos. A tensão também é grande em Faluja, a 65 quilômetros da capital, onde uma forte explosão sacudiu a sede da prefeitura, no centro da cidade. Após o ataque, iraquianos invadiram e saquearam o prédio.