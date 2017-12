Para palestinos, violência levará Israel à destruição A maioria dos palestinos acredita que a atual onda de violência no Oriente Médio levará à destruição de Israel e três quartos deles apoiam a continuidade dos confrontos, informa uma pesquisa realizada pelo Centro Jerusalém de Mídia e Comunicação, uma organização palestina. De acordo com o levantamento, que ouviu 1.170 palestinos e tem uma margem de erro de 3 pontos porcentuais, 51,1% dos entrevistados acreditam que um dos objetivos palestinos é o de "libertar toda a Palestina histórica", uma referência a todo o território compreendido entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, incluindo Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza. Em dezembro do ano passado, este número era de 43,9%. A pesquisa mostrou também que 42,5% dos palestinos acreditam que o objetivo da atual intifada é o de pôr um fim à ocupação israelense da Cisjordânia e Faixa de Gaza, capturadas durante a Guerra do Oriente Médio em 1967. Em dezembro, 48,1% apoiavam tal objetivo. Segundo Khader Abusway, coordenador de pesquisa do centro, o ressentimento do povo palestino contra Israel se aprofundou em meio à ofensiva israelense na Cisjordânia em abril e maio. Ele disse que a opinião pública foi radicalizada nos últimos tempos. "Mas eu não acredito que este sentimento seja permanente?, afirmou. A mesma pesquisa mostrou uma queda no número de pessoas que apoiam a continuidade dos conflitos com Israel, de 83,9% em março para 78,9%. O apoio aos ataques suicidas também caiu, de 74% em dezembro para 68,1% atualmente.