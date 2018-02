Para Pentágono, campanha no Afeganistão foi a mais precisa Os militares americanos acreditam que a campanha aérea no Afeganistão foi a mais precisa até agora mas 25% das bombas lançadas erraram seus alvos, segundo as primeiras estimativas do Pentágono, publicadas no site da rede britânica BBC. As estimativas indicam que entre 75% e 80% das bombas e mísseis acertaram seus alvos - enquanto que na Guerra do Golfo, em 1991, e no conflito de Kosovo, em 1999, menos da metade acertou seus objetivos. Especialistas dizem que houve um aumento de acertos pelo fato de que a maioria das bombas lançadas nos seis meses de campanha no Afeganistão - mais de 6.600 - foram guiadas até seus alvos por laser ou satélites. Cerca de 60% das bombas lançadas no Afeganistão foram guiadas, comparadas com menos de 10% na Guerra do Golfo. Altos oficiais alertaram, porém, que os números podem mudar já que as estimativas preliminares costumam supestimar significativamente a porcentagem dos alvos atingidos.