Para Powell, relatório errado é constrangedor O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, admitiu neste domingo que a divulgação de um relatório mostrando incorretamente o declínio do número de atentados no mundo foi "um grande erro". Powell disse que estava trabalhando com a CIA, que ajudou a compilar os dados, para determinar por que os erros chegaram ao relatório. "Muito constrangedor", disse ele em entrevista ao programa Meet the Press. "Não estou nada feliz com isso. Estávamos errados." O relatório de abril dizia que os ataques haviam diminuído de 346, em 2001, e 198, em 2002, para 190 no ano passado. O número de 2003 seria o menor em 34 anos, com uma queda de 45% desde 2001, o primeiro ano de Bush na presidência dos EUA. O relatório mostrava também o suposto desaparecimento de ataques em que ninguém morria. Powell marcou para amanhã um encontro para tratar do assunto. Falando hoje a outro programa de televisão, This Week, da rede ABC, Powell disse: "É um erro numérico. Não é um julgamento político. Mas os erros são evidentes." O deputado democrata Henry Waxman havia contestado os números, afirmando que estes foram manipulados por razões políticas. A conclusão de que o terrorismo estava diminuindo foi usada para destacar uma das principais conquistas da política externa do presidente George W. Bush, o suposto sucesso no combate ao terror. Waxman pediu então uma explicação a Powell e se disse satisfeito com ela após a conversa. Mas o congressista acrescentou: "Ainda resta o fato de que este relatório é inútil, até que seja corrigido."