Para presidente, Colômbia vai derrotar as Farc Os atentados terroristas ocorridos no sul da Colômbia foram condenados pelo presidente colombiano, Álvaro Uribe, no sábado, 3. O líder assegurou que os comandantes das guerrilhas das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) serão derrotados um dia. De acordo com Uribe, as Forças do Estado derrotarão as Farc. "O importante é que nossa vontade de fazer com que eles caiam não acabe. Se mantivermos a vontade de fazer com que eles sejam derrotados, algum dia acontecerá", ressaltou. Uribe lamentou a morte de quatro policiais na madrugada de sábado, 3, em Neiva, no sul da Colômbia, vítimas de uma ação terrorista das Farc. Outros seis civis ficaram feridos. Ele destacou a coragem da prefeita de Neiva, Cielo González Villa, que saiu ilesa de um atentado das Farc na última quinta, 1. "É por lá que eles estão, escondidos na selva, mandando terroristas causarem problemas", disse Uribe num compromisso de Governo neste sábado, 3, em Tolu, ao norte do país.