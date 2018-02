Para procurador, negligência causou acidente na Ucrância Negligência criminosa por parte de chefes militares causaram a queda no sábado do jato russo Su-27 sobre a multidão que assistia um show de acrobacia aérea, afirmou hoje o procurador-geral da Ucrânia, Svyatoslav Pyskun. O desastre causou a morte de 83 pessoas e ferimentos em 116 - 18 com gravidade - na cidade de Lviv. O jato bateu na pista e se espatifou em meio aos espectadores, explodindo em uma bola de fogo. Os dois pilotos se ejetaram momentos antes e estão hospitalizados. Segundo Pyskun, os pilotos contrariaram as normas de segurança sobrevoando sobre o público, depois de receberem uma "ordem errada" de seus chefes. "Foi negligência, negligência militar. Foi um crime cometido pelos militares", afirmou, ressalvando, porém, não haver indícios de "atos criminosos" cometidos pelos pilotos. Pyskun observou que o avião voava muito baixo e não deveria ter sido autorizada uma prova como aquela, com um show aéreo sobre os espectadores. As autoridades ainda não revelaram as causas do acidente, mas vários especialistas em aviação dizem que os espectadores não poderiam estar sob o caminho por onde passavam os aviões para a exibição. Eles dizem ainda que o SU-27 voava baixo demais para poder realizar um giro no ar. Quatro altos oficiais militares estão detidos e o presidente do país, Leonid Kuchma, demitiu na segunda-feira o ministro da Defesa, Petro Shulyak. O Ministério da Defesa baniu todos os vôos militares, exceto os necessários à Força Aérea, e o chefe da comissão responsável pelas investigações, Yevhen Marchuk, disse já ser evidente que várias instruções militares têm de ser modificadas. Hoje foram realizados os primeiros enterros. Em Moscou, as autoridades informaram que uma falha no estabilizador pode ter causado a queda de um Ilyushin-86 no domingo, perto do aeroporto moscovita de Sheremeteyevo. Morreram 14 tripulantes do aparelho. Segundo uma das duas aeromoças sobreviventes, o avião balançou incontrolavelmente antes de cair.