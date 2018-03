Pára-quedista americano morre em ataque com granadas no Iraque Um pára-quedista norte-americano morreu e outro ficou gravemente ferido em um ataque com granadas, na tarde desta terça-feira, em Bagdá, informou o Comando Central do Exército dos EUA. Os dois soldados da Segunda Brigada da 82ª Divisão Aerotransportada, estavam trabalhando em um posto de controle no sudeste de Bagdá quando quatro homens desceram de um carro e lançaram várias granadas. Os agressores fugiram. Desde a queda do presidente iraquiano, Saddam Hussein, em 9 de abril, as tropas norte-americanas têm sofrido vários ataques, especialmente no centro e no oeste do Iraque, liderados por civis iraquianos contrários à presença dos EUA no país. Só nas últimas semanas, dez soldados dos EUA morreram no Iraque. O Comando Central informou que 205 homens das tropas lideradas pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha morreram desde o início da Guerra contra o Iraque, em 20 de março. Dos mortos, 135 morreram em combate e 70 foram vítimas de fogo amigo ou outros acidentes. O total de feridos é de 627.