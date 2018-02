Pára-quedista russo morre quando se exibia em festival aéreo O pára-quedista russo Arkady Zharov morreu hoje durante as comemorações do festival do Dia da Armada, em Vladivostok, em decorrência de falha na abertura do pára-quedas. O pára-quedista caiu no mar diante de milhares de espectadores. Ele ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Zharov saltou de uma altura de 500 metros com outros pára-quedistas.