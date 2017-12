Para senador, Síria e Irã deveriam ser alvo dos EUA O senador democrata Bob Graham, chairman do Comitê de Inteligência, diz que ao focar-se no Iraque a administração Bush desvia-se em sua campanha contra o terrorismo, informa o The New York Times. Segundo ele, a Síria e o Irã são países que os EUA deveriam ter como seus primeiros alvos, no combate a nações que apóiam atividades terroristas. "A vitória será conquistada com ofensiva, indo onde os terroristas estão e combatendo-os agressivamente", afirmou. Graham acrescentou que os esforços antiterroristas deveriam centrar-se em países que têm relevante presença de campos de treinamento do al-Qaeda. "Eles estão especialmente na Síria, em áreas controladas pelo Líbano e Irã", disse o senador.