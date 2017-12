Para sérvios, tribunal de Haia é ilegítimo O Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia é ilegítimo e responsabiliza apenas os sérvios pelas guerras nos Bálcãs. Esta é a opinião da maioria dos sérvios, segundo uma pesquisa realizada pelo centro de estudos Strategic Marketing, de Belgadro. O levantamento, realizado no dia da abertura do processo contra o ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, também indica que os sérvios entendem a necessidade de se cooperar com os juízes de Haia. A pesquisa confirma ainda que o desejo sérvio de integração européia e a necessidade de bem-estar prevalecem sobre as considerações nacionalistas. De acordo com uma sondagem realizada pelo mesmo centro, o TPI encontra-se apenas na 10ª colocação entre os 12 problemas que mais preocupam os sérvios. A audiência de hoje em Haia foi transmitida ao vivo por cinco redes de televisões nacionais e ocupa as primeiras páginas dos principais jornais do país.