Para Síria e Líbano, solução deve incluir retirada israelense Os presidentes de Síria e Líbano anunciaram hoje, que qualquer solução do conflito do Oriente Médio deve incluir uma retirada israelense dos territórios árabes ocupados e permitir o retorno dos refugiados palestinos. O comunicado foi feito após a reunião entre o presidente Bashar Assad, da Síria, e Emile Lahud, do Líbano. Ambos se recusaram a comentar a proposta de paz saudita, que prevê a normalização das relações entre todos os países árabes e o Estado judeu. Se Israel desocupar o território árabe que conquistou na Guerra dos Seis Dias, em 1967, os dois presidentes decidiram adiar até a reunião de cúpula árabe - a ser realizada em Beirute entre os dias 27 e 28 de março - qualquer tipo de declaração ou comentaário a respeito da proposta saudita. "Os dois presidentes decidiram de comum acordo que a reunião da cúpula árabe será a ocasião para discutir todos os temas que estão sobre a mesa, com o objetivo de adotar ações destinadas a fomentar a solidariedade árabe e a firmeza dos palestinos", diz o comunicado. Saleh Nouredine, editor do jornal As-Safir, de Beirute, disse que a visita de Assad - a primeira realizada por um presidente ao país em 28 anos e a primeira a Beirute em 55 anos - tinha a finalidade de conseguir um acordo com as autoridades libanesas para estudar a postura a ser adotada na reunião de cúpula em relação ao plano de paz saudita. Os dois líderes reafirmaram seu apoio à causa palestina contra a ocupação israelense e denunciaram o que classificaram de "política sangrenta e agressiva" de Israel.