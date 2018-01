Para testar radar, EUA lançam míssil intercontinental Os Estados Unidos lançaram com sucesso um míssil militar intercontinental desarmado, com o objetivo de experimentar um novo radar no Pacífico, informaram na quarta-feira, 21, as autoridades da Base Vandenberg da Força Aérea, na Califórnia. As fontes disseram que o míssil balístico intercontinental Minuteman 2 foi lançado de um silo na base, na terça-feira à noite, 20. A sua trajetória foi seguida por sensores na plataforma do Pacífico, projetados para distinguir ogivas nucleares perigosas. Os especialistas explicaram que o objetivo não era testar a interceptação de ogivas nucleares. Ainda este ano dois testes vão verificar essa capacidade no radar móvel, que tem um custo de US$ 815 milhões. Uma porta-voz da Base Vandenberg, a coronel Teresa Djuric, disse à imprensa que o teste de terça-feira "foi outro lançamento seguro e de sucesso da Força Aérea e do Departamento de Defesa dos EUA".